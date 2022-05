Kindern merkt man es oft nicht an, wenn sie am Ertrinken sind.

Herr Binaghi, ein Kind gerät mitten unter badenden Menschen unter Wasser. Warum handelt da niemand, bevor es zu spät ist?

An dieser Stelle muss ich einmal mehr ein Vorurteil aus der Welt räumen: Menschen, die am Ertrinken sind, machen nicht wild auf sich aufmerksam und schreien um Hilfe, das ist Hollywood. In der Realität versuchen Erwachsene mit der letzten Kraft, die sie mobilisieren können, ihr Gesicht über Wasser zu halten. Es ist sehr schwierig, zu erkennen, wenn jemand am Ertrinken ist, sogar wenn man die Person direkt im Blick hat. Und gerade Kinder ertrinken völlig lautlos und innerhalb von Sekunden.