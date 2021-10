Innovation der Universität Basel – Lebensmittelbetrug kann in Zukunft leichter aufgedeckt werden Durch die gefälschte Herkunft von Lebensmitteln entsteht weltweit jährlich ein wirtschaftlicher Schaden von geschätzt 30 bis 40 Milliarden Dollar. Ein von Botanikern entwickeltes Modell soll dieses Problem lösen. Karoline Edrich

Der Prozess, der zur Modellentwicklung führte. Das Bild zeigt die «cryogenic vacuum distillation». Foto: Dr. Florian Cueni

Olivenöl aus Italien, Erdbeeren aus der Schweiz: Wenn Produkte aus bestimmten Regionen kommen, dürfen sie teurer verkauft werden als die Konkurrenz aus anderen Gebieten. Immer wieder kommt es deshalb vor, dass bewusst das falsche Herkunftsland angegeben wird. Die daraus resultierenden wirtschaftlichen Schäden sind immens. Botaniker der Uni Basel haben nun einen relativ einfachen und günstigen Weg gefunden, solche Fälschungen auffliegen zu lassen.

Dafür machen sie sich die Bestimmung des Delta-O-18- Wertes einer Produktprobe zunutze. Dieser Wert charakterisiert das Verhältnis der Sauerstoffisotope. Als Laie kann man sich das grob so vorstellen, dass einige Wassermoleküle schwerer sind als andere. In jeder Region herrscht ein anderes Klima. Somit variiert auch das Verhältnis der schweren und weniger schweren Moleküle im Wasser. Das Regenwasser beziehungsweise Grundwasser jeder Region hat also seinen ganz eigenen Fingerabdruck. Dieser Fingerabdruck wird von Pflanzen aufgenommen und kann gemessen werden. So lässt sich nachweisen, wo eine Pflanze gewachsen ist.

Aufwand und Kosten werden stark verringert

Bisher war der Nachweis des Delta-O-18-Wertes zeitaufwendig und kostspielig, da sowohl Referenzproben aus dem vermeintlichen Herkunftsland als auch Vergleichsdaten aus anderen Regionen gesammelt werden mussten. Der Basler Botaniker Dr. Florian Cueni hat nun in Zusammenarbeit mit der Agroisolab GmbH ein Modell entwickelt, mit dem sich der Delta-O-18-Wert einer Pflanze simulieren lässt. Bei einem Betrugsverdacht entfällt somit das aufwendige Sammeln von Referenzdaten.

«Mit geringfügigen Anpassungen der Parameter kann unser Modell zur Bestimmung aller pflanzlichen Produkte genutzt werden», sagt Prof. Dr. Ansgar Kahmen, der Leiter des Forschungsprojektes. Dadurch ist das Modell nicht nur in der Lebensmittelindustrie einsetzbar. Grossen Fortschritt könnte das Modell beispielsweise beim Nachweis der Herkunft von konfiszierten Drogen bringen. Auch für die Holzindustrie könnte das Modell «von wahnsinnig grossem Interesse sein – vor allem im Hinblick auf den illegalen Holzeinschlag, der weltweit eine der grössten Bedrohungen für die Wälder ist», heisst es seitens der Forscher.

