Wie man Gemüse ohne Strom lange lagern kann

Wer in seinem Garten den Sommer durch auf möglichst viel Ertrag an Gemüse und Früchten hingearbeitet hat, steht zur Erntezeit unweigerlich vor der Frage: Wohin mit den Kohlrabis, Kartoffeln, Fencheln, dem Sellerie, Lauch oder Randen (Rote Bete)? Rasch kann eine grössere Menge anfallen, sodass die Lagerungsfrage zentral wird. Ich kenne Gärtner, die sehr viele Tomaten anbauen und dann im Herbst zwei Tage lang Sugo für Spaghettisauce oder zum Verschenken fabrizieren. Und andere, die alles verschenken, was sie nicht selber verspeisen können. Doch sollte das Ziel eines eigenen Gartens immer ein Beitrag zur Selbstversorgung sein.