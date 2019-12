Meine Second-Hand-Wohnung

Weniger ist mehr

Was gleichzeitig erschreckte dabei: die riesige Menge an gebrauchten, fast nicht oder gar ungebrauchten originalverpackten Dingen, die verkauft werden. Bedenkt man, dass zu all den übervollen Secondhand-Onlineplattformen und analogen Brockenhäusern noch die Onlineshops mit Waren aus erster Hand kommen sowie alle anderen Einrichtungshäuser, wird einem etwas schwindelig von der Masse an Material, das produziert, angeboten und gekauft wird.

Dieser Gedanke war es oft, der mich immer wieder motivierte weiterzusuchen. Als «obsessiv» wurde ich bezeichnet, als ich am siebten Tag in Folge das Internet nach einem gebrauchten Esstisch durchkämmte. Von Esstischen in Standardmassen, circa ab 1 Meter bis 1 Meter 20, gab es viele. Doch das war mir zu gross. Bei Ikea gibts einen kleineren im Angebot. Aber der wäre neu. Also nein. «Esstisch, Küchentisch, Tisch, rund», Befehl «Suchen».

Persönlicher Kontakt

Das Zusammensuchen aller einzelnen Gegenstände, vom Abtropfgestell fürs Geschirr über einen Treteimer fürs Bad bis hin zum schliesslich passenden Esstisch, war zeitintensiv. Ebenso, all die Gegenstände an unterschiedlichen Orten abzuholen. Zudem strapazierte ich meinen Helfer, der jedes Mal ausrücken musste, wenn ein Möbel zu schwer war, um es alleine abholen zu können. Alles in allem war der Aufwand grösser, als wenn ich einmal in ein grosses Einrichtungshaus gefahren wäre und mir die schweren Sachen – oder gleich alle – nach Hause hätte liefern lassen.