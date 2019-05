Ein Tisch ist nicht nur ein Tisch

Viel steht nicht in diesem Raum, aber ehrlich gesagt, ist alles schön und erlesen hinter diesem unscheinbaren Schaufenster bei der Hausnummer 58: von den leichtfüssigen Sofas bis zur LED-Leuchte, die mit ihren schwebenden und die Farbe ändernden Lichtbalken wie ein Mobile an der Decke hängt und den Betrachter rätseln lässt, woher das Ding den Strom bezieht. Jakob, der nicht die Ausstellungs­fläche einer Ikea oder eines Möbel Pfister hat, muss ­alternativ arbeiten und anders bei den Kunden punkten. Er setzt sich an einen Tisch, wo ­Wohnkonzepte entwickelt, Materialien und Dimensionen gemeinsam mit dem Kunden bestimmt werden.

Regionale Herkunft

An diesem Tisch bleibt der Blick hängen. Es ist nach dem Bett wohl das wichtigste Möbelstück in einer Wohnung. Oft der Treffpunkt, der Ort, wo ge­gessen und getrunken wird, die Gäste empfangen werden, und wo die Steuererklärung aus­gefüllt wird. Der zentrale Punkt des Aufenthalts darf durchaus ein Statement in der Wohnung sein. Dann aber könnte dieser Tisch auch durchaus in einem Büro als repräsentativer Sitzungstisch stehen.

Edi Jakobs Tisch hat ein durchgehendes Tischblatt, keine Fuge, wie sie Ausziehtische in der Mitte haben. So kommen die langen, massiven und verleimten Ulmenbretter von Bäumen aus dem Allschwiler Wald voll zur Geltung. Die regionale Herkunft des Materials scheint ihm also wichtig. Das Blatt tragen zwei rechteckige Säulen, wie man es vom Tisch einer Gartenbeiz kennt, die besonders viel Beinfreiheit gewähren. Beidseitig an diesen Säulen sind Alu-eloxierte Wangen (es gäbe sie auch in Massivholz) angebracht, die dem Möbelstück die nötige Standfläche geben – dünn, etwas extrovertiert designt. Mit den Stahlsäulen sind diese Wangen so verbunden, dass keine Schrauben zu sehen sind. Und Jakob lächelt geheimnisvoll: «Es gibt schon noch ein paar Trickli, die bei der Entwicklung dieses Möbelstücks Anwendung fanden.»

All-in-on

Der Tisch, der auf Mass bestellt werden kann, hat es aber in sich. Versteckt unter dem Tischblatt ist eine Kabel­auszugsrolle, wie sie auch bei Staubsaugern eingebaut ­werden. Edi Jakob zieht das Kabel heraus und bemerkt flüchtig, dass wohl jeder in der Wohnung in der Nähe eines Tischs eine Steckdose habe, weil man ja das Raclette-Öfeli bei Bedarf auch in Betrieb setzen möchte. Dann zückt er die Fernsteuerung und lässt die Säulen ausfahren, die den Tisch zum Stehtisch oder zum Bürotisch machen. Leise summen die Motoren, die die Gewind­spindel in Bewegung setzen. Dann lässt er das Kabel wieder einfahren. Es ist der Mehrwert, den Edi Jakob als Nischenproduzent in der hart umkämpften Branche seinen Möbeln gibt. Der Mittagstisch wird zum Steh-Apérotisch. AIO heisst er: All-in-one.

«Man kann das Rad nicht neu erfinden, jedoch gestalterisch anpassen und weiterentwickeln. Ein schönes Ding sollte in Bezug auf Kombination, Funktion und Ästhetik auch praktisch sein», sagt der ­gelernte Möbelschreiner. Dann stellt er sich mit seinen Kunden an den ausgefahrenen Tisch und bespricht jeweils Plus- und Minuspunkte. Es geht alsbald um Wohnkonzepte, um Zeit­losigkeit, um Ökologie und um Nachhaltigkeit.