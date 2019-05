Eine Oase für Kreative

Erst im Februar hat Schaad ihren Laden am Totentanz 4 eröffnet. Bis vor kurzem war sie noch in einem Büro in der Administration tätig – doch dann hatte sie Lust auf Neues: «Die Arbeit mit Blumen, das Arrangieren und Präsentieren der Pflanzen ist natürlich viel kreativer», erzählt die Quereinsteigerin. So hat sie den Schritt gewagt und sich nach Blumenbinde-Kursen im In- und Ausland auf dem Feld der Blumen selbstständig gemacht. Einerseits kann sie nach wie vor ihr ökonomisches Wissen anwenden. «Für mich ist mein Geschäft aber auch eine Art Oase der Ruhe, in der der Fokus nicht auf Computern und Smartphones liegt, sondern auf etwas Kreativem», führt Beatrice Schaad aus. Dieses Gefühl möchte sie auch an ihre Kunden weitergeben.

So verkauft Schaad einerseits Blumen mit meist romantischem Flair – nebst ihren Pfingstrosen sind das aktuell Nelken, Rosen oder Glockenblumen – wie auch diverse Topfpflanzen. Etwa ein Dutzend Basilikumarten stechen optisch hervor. Die meisten von ihnen sind rund 40 Zentimeter hoch und kommen mit einem kleinen Stamm daher. «Das hier ist beispielsweise ein griechischer Basilikum», sagt Schaad, und deutet auf ein eingetopftes Minibäumchen. «Die Blätter sind ein bisschen filigraner, er duftet und schmeckt auch ein wenig würziger als herkömmlicher Basilikum», erklärt sie. Und: Das Giessen sei wegen des Stamms bei der generell wasserempfindlichen Pflanze unproblematischer. Den Basilikum bezieht sie aus von einem sozialen Betrieb in Zürich. Ein Teil ihrer restlichen Ware kommt ebenfalls aus der Schweiz, ein Teil aber auch aus dem internationalen Blumenhandel. «Ich versuche, vor allem saisonale und auch spezielle Schnittblumen und Pflanzen zu verkaufen», sagt Schaad.

Mit Aussicht auf den Rhein

Der Laden soll aber nicht nur ein Ort des Verkaufs sein. Wie für sich selber, bietet er vor allem auch ihren Kunden Platz für Kreatives. In diversen Workshops können nach Voranmeldung Blumenkränze, -sträusse und -bouquets gesteckt werden. Gruppen bis zu zehn Personen finden Platz im Hinterzimmer – mit Snacks, Getränken und Aussicht auf den Rhein. Vorkenntnisse für die Kurse braucht es keine. «In den Workshops lehre ich den Teilnehmern die Technik und gebe ihnen Tipps zum Umgang mit den Blumen.» Oft seien es auch private Gruppen, die zusammen etwas Schönes erleben wollen, wie Schaad sagt – sei es als Teil eines Polterabends oder als Ausflug von der Firma oder mit Freundinnen. Auch Brautsträusse oder sonstige Bouquets arrangiert sie nach Wunsch. «Die Kunden können mir ein Gefäss oder eine Vase mitbringen – und am nächsten Tag das Bestellte abholen.»

Nicht nur bei der menschlichen Kundschaft scheint das Angebot auf Zustimmung zu stossen. Manchmal verirren sich nämlich auch tierische Besucher in ihre Oase: «Erst kürzlich ist eine Taube hereinspaziert», sagt Beatrice Schaad lachend. Die Blumenpracht war wohl zu verlockend.

Apropos Blume, Totentanz 4, Basel. Geöffnet Di, Do und ­­Fr 10–12.30 und 13.30–18.30 Uhr; Mi 10–12.30 und 13.30–17 Uhr; ­Sa 10.30–13 Uhr. www.aproposblume.ch