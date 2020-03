Wider die Barbarei

Darauf folgt die Rasur mit dem Hobel: Erst mit dem Strich, dann erneut Schaum auftragen, und dann nochmals gegen den Strich rasieren. Danach werden die letzten widerborstigen Stoppeln gnadenlos ­ausgemerzt.

Wie nach jeder Schlacht folgt die Entspannung: Ein kaltes, nasses Tuch tut der Haut gut. Hartgesottene verwenden danach ein scharfes Gesichtswasser, das etwas brennt. Geniesser wie ich tragen ­stattdessen eine Lotion auf.

Allerdings geht so ein Stoppelmassaker nicht ohne eigene Verluste vonstatten. Vor allem Anfänger sind nach den ersten Versuchen gefährdet, Zweifel an der guten Sache zu hegen: Auch wer achtsam die Klinge steil führt, wird nach ein paar Zügen feststellen, wie sich der Schaum blutrot färbt. Mein Gesicht glich nach der ersten Rasur einem Springbrunnen. Ganze WC-Rollen im Gesicht säumten meinen Weg in die Zivilisation.

Doch der Übungsaufwand lohnt sich. Die Rasur ist viel gründ­licher als mit all den anderen Elektro- oder Systemrasierern. Die Haut ist danach so weich, dass nun wirklich jede Frau den Schopenhauer Lügen straft und der Barbarei definitiv entsagt.

Und die Rasur ist so gründlich, dass zwei bis drei Rasuren pro Woche genügen. Eine Klinge hält deshalb, je nach Haartyp, locker einen Monat. Ein ­Zehnerpack Klingen reicht also beinahe ein Jahr, und die etwas höheren Kosten für den ­Ra­sierer sind rasch amortisiert. Einen hochwertigen Metallhobel gibt es bereits ab 40 Franken im Detail- und Fachhandel. Und den Frauen, die sich nun überlegen, ihre teuren ­Bein­rasierer wegzuwerfen, sei gesagt: Mit etwas Übung ­könnte der Hobel durchaus auch für die Beinrasur praktikabel sein.

Zum Schluss möchte ich den Übermütigen aus rein sicherheitstechnischen Gründen noch eines nahelegen: Auf eine Intimrasur mit dem Rasier­hobel ist wohl besser zu ­verzichten.