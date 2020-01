«Vogue Italia» ohne Fotos – fürs Klima

«No photoshoot production was required in the making of this issue» – «Für die Herstellung dieser Ausgabe war kein Fotoshooting nötig». Wer sich die erste Ausgabe der «Vogue Italia» im neuen Jahr kaufte, hat bemerkt: Da ist kein Foto auf dem Cover. Das sei eine Premiere für sein Magazin, sagte Emanuele Farneti, Chefredaktor der italienischen Ausgabe des Hefts. Es sei wohl das erste Mal überhaupt in der Geschichte der «Vogue», dass ein Magazin ohne Fotos erscheine, seit es Anfang des 20. Jahrhunderts Fotografien in seine Seiten aufgenommen habe, schreibt die Herausgeberin, das Medienhaus Condé Nast, in einer Mitteilung.