Gib der Grippe keine Chance

Hände waschen

Böse Keime lauern überall, wo Menschen unterwegs sind, und vor allem, wo sie etwas anfassen. Im Zug, im Bus, in Läden, im Büro. Grippeviren sind unsichtbar, ebenso Magen-Darm-Viren. Um sich vor Ansteckungen zu schützen, kann man nicht oft genug die Hände waschen. Am besten desinfiziert man sie auch immer mal wieder. Es gibt Desinfektionsmittel auch in kleinen Flaschen für die Handtasche oder den Mantelsack. Oft fasst man sich ganz unbewusst ans Gesicht – in der Grippe-saison sollte man versuchen, das möglichst zu vermeiden, wenn man nicht vorher die Hände gewaschen hat.