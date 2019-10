«Eine verschleppte Grippe kann gefährliche Folgen haben»

Unglücklicherweise packte mich diese Grippe in Marbella. War ich an der Spanischen Grippe erkrankt?

Nein! Auch wenn Sie sich miserabel gefühlt haben, sind das zwei völlig verschiedene Erkrankungen. Die Spanische Grippe war eine Pandemie, die 1918 zuerst in Madrid aufgetreten ist. In den Monaten und Jahren nach ihrem Ausbruch starben zwischen 20 und 50 Millionen Menschen an dieser hochansteckenden Influenza.

Ich brauchte viele Wochen, bis ich wieder fit war. Sind solch lange Erholungszeiten normal?

Ja, auch das ist nicht aussergewöhnlich. Normalerweise dauert eine akute Grippephase zwischen drei und sechs Wochen. Aber es kann bis zu einem halben Jahr vergehen, bis man wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Dies, weil das Immunsystem im Kampf gegen die Krankheitssymptome sehr viel Kraft verbraucht hat und Zeit zum Regenerieren braucht.

Kann man diese Regeneration beschleunigen, indem man zum Beispiel ins Fitnessstudio oder in die Sauna geht?

Nein. Vor allem während der akuten Grippephase sollte körperliche Anstrengung unbedingt vermieden werden. Auch ein Saunagang mit Fieber kann gravierende Folgen haben, wie beispielsweise eine gefährliche Herzmuskelentzündung. Auch während der Rekonvaleszenz ist eine gewisse Schonung sinnvoll. So sollte man sein Arbeitspensum reduzieren, wenn man sich überfordert fühlt.

Wer will schon längere Zeit bei der Arbeit fehlen? Wir sind uns doch gewohnt, uns zusammenzureissen.

Und zu welchem Preis? Eine verschleppte Grippe kann nicht nur eine Herzerkrankung auslösen, auch Folgeerkrankungen wie eine Lungen- oder eine Hirnhautentzündung sind möglich.

«Eine Grippeimpfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz.»

Jedes Jahr beginnen um diese Zeit die Diskussionen, ob eine Grippeimpfung Sinn macht. Ihre Meinung?

Eine Grippeimpfung ist insbesondere bei Risikogruppen wichtig. Also bei Menschen ab 65 Jahren, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit chronischen Krankheiten wie Asthma, einem Herzleiden, Diabetes oder einer angeborenen oder erworbenen Immunschwäche. Auch Neugeborene profitieren vom Impfschutz ihrer Mutter: In den ersten Monaten nach der Geburt sind sie ebenfalls durch die Impfung geschützt. Und natürlich sollten sich alle Menschen impfen, die häufige soziale Kontakte haben. Pflegepersonal, Lehrer oder Angestellte im öffentlichen Dienst.