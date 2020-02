Ich, ohne Stil

Ich besitze eine Mom-Jeans. Und ich überlege ernsthaft, mir für den Frühling noch eine zweite zuzulegen – für den Fall, dass die mit dem Bootcut, die schon seit Längerem eine bedenklich dünne Stelle am Hintern hat, doch noch reissen sollte. Mein Vorhaben klingt unspektakulär, und das ist es natürlich auch. Aber es ist ebenso unerwartet. Und es zeigt auf, dass ich ganz offensichtlich das nicht habe, was laut Frauenzeitschriften und Modebloggern der einzig wahre Garant für gute Looks ist: einen eigenen Stil.