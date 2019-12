Hochrisikozone Büro

Die wissenschaftlichen Grundlagen der Bürotischregulierung beschreiben millimetergenau das eigentliche Arbeitszentrum, die «erweiterte Einhandzone» sowie den «inneren und äusseren Greifraum». Alles muss seine Ordnung haben, damit die sogenannte «zwanglose Körperhaltung» gewährleistet ist.

Zur guten Ordnung in der Bürowelt gehört auch ein ausgeklügeltes Verkehrsregime, das einige Parallelen zum Strassenverkehr aufweist. So wird in der Wegleitung zum Arbeitsgesetz zum Beispiel zwischen Haupt- und Nebenverkehrswegen unterschieden. Je nach Verkehrsaufkommen (mehr oder weniger als 6 Personen) müssen die Wege 80 oder 120 cm breit sein. Immerhin: Der Ruf nach Fussverkehrsregeln ist bisher ausgeblieben, obschon es an Gründen dafür nicht fehlen würde. Die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit rechnet nämlich vor, dass 19 Prozent der Bürounfälle durch «Zusammenstossen mit Personen» verursacht werden. Da dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Rechtsvortritt im Grossraumbüro kommt.

Fun Fact am Rande: Der Büro-Unfallstatistik ist auch zu entnehmen, dass die Gefahr des Ertrinkens am Arbeitsplatz bei 0,0 Prozent liegt. Das beruhigt ungemein.

Nicht einmal in die Unfallstatistik geschafft haben es Augenverletzungen. Dies hinderte den Gesetzgeber aber nicht daran, einen Gefahrenherd aus der Bürozone zu verbannen: den allseits beliebten «Presenter». Er hilft den Referenten, die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft mit einem kleinen roten Punkt durch die Folienschlacht zu lenken.

Damit ist nun aber Schluss. Denn was für 99,9 Prozent der Büroangestellten einfach ein praktisches Ding war, ist seit vergangenem Sommer eine verbotene «Lasereinrichtung, die mit der Hand geführt werden kann und die für Zeige- und Vergnügungs- sowie Abwehr- und Vergrämungszwecke Laserstrahlung ausstrahlt». Hintergrund: Die gängigen Büro-Pointer waren mit Lasern der Kategorie 2 bestückt, die neu unter das «Gesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall» fallen. Der Unterstellung unter das Waffengesetz ist der Pointer übrigens nur knapp entgangen.

Selbstverständlich ist an dieser Stelle zu anerkennen, dass es auch gefährliche Laser-Pointer gibt, die für Blendattacken verwendet werden und deshalb verboten gehören. Eine Regulierung mit Augenmass hätte diese Geräte aber aus dem Verkehr gezogen, ohne auch gleich die beliebten Präsentationshilfen wegzuregulieren. Gut gemeint ist halt oftmals doch nur das Gegenteil von gut.