Zu intensiv über #MeToo berichtet – Gericht weist Medien zurück

In der mündlichen Verhandlung zum Fall des Berliner Arztes machten die Richter des Berliner Landgerichts nun deutlich, dass es zwar ein erhebliches öffentliches Informationsinteresse gebe – sie die Art und Weise der Berichterstattung dennoch für unzulässig hielten. «Die Kammer neigt dazu, die Berichterstattung als vorverurteilend anzusehen», sagte der Vorsitzende Richter Holger Thiel. Die Patienten des Arztes kämen umfassend zu Wort, die Untersuchungen, in denen es zu den Übergriffen gekommen sein soll, würden in allen Einzelheiten geschildert. Am Ende bleibe so beim Leser kein Zweifel: So muss es gewesen sein.

Einige der Protagonisten haben eidesstattliche Erklärungen abgegeben

Rechtsanwalt Jan Hegemann, der Vice und Buzzfeed in der Sache vertritt, sieht das anders. «Die Verdachtsberichterstattung verlangt keinen Beweis für eine Straftat», sagt er vor Gericht. Die Journalisten hätten eine umfangreiche Recherche betrieben und zahlreiche Belegtatsachen vorgelegt. Sie hätten die vielen Zeugenaussagen in Gesprächen mit Personen aus dem Umfeld der Zeugen, durch Tagebucheinträge und Chatprotokolle auf ihre Plausibilität geprüft. Inzwischen haben einige der Protagonisten auch eidesstattliche Erklärungen abgegeben.

«Der Leser ist mündig genug, dass er sich aus dem, was ihm präsentiert wird, eine Meinung bilden kann.»Jan Hegemann, Anwalt von Vice und Buzzfeed

Gerade die Fülle des Materials erwecke nun den Eindruck, die Schuld des Arztes stünde schon fest – dabei sei diese gerade der sorgfältigen Vorgehensweise seiner Mandanten geschuldet. Die Journalisten hätten zudem stets von «mutmasslichen Übergriffen» geschrieben und auch durch weitere Formulierungen deutlich gemacht, dass die Vorwürfe gegen den Arzt nicht belegt seien. «Der Leser ist mündig genug, dass er sich aus dem, was ihm präsentiert wird, eine Meinung bilden kann», sagt Hegemann.

Dass der Artikel unausgewogen erscheinen könne, liege möglicherweise schlicht daran, dass der beschuldigte Arzt zu den Vorwürfen nicht Stellung genommen habe. Stattdessen habe er über seinen Anwalt mitteilen lassen, dass die gesamte Berichterstattung unzulässig sei.

Johannes Eisenberg, Anwalt des Arztes, spricht hingegen von «lügenden, falschen eidesstattlichen Erklärungen», einer existenzvernichtenden Berichterstattung und von «Knallzeugen, die sich auf denunziatorische Weise gemeldet hätten». Gerade weil sein Mandant so bekannt und durch die Angaben in den Artikel identifizierbar sei, hätte man mit der Sache anders umgehen müssen, immerhin drohe ein «riesiger wirtschaftlicher Schaden».

«Ich bin enttäuscht von dem Urteil, weil ich finde, dass es eine starke Recherche war.»Daniel Drepper, Chefredakteur Buzzfeed Deutschland

Zu den Vorwürfen habe sein Mandant nicht Stellung nehmen können, da ihm die Namen derjenigen Männer, die sie erhoben, nicht genannt worden seien. Nur mit den Namen hätte er überhaupt nachvollziehen können, um welche Behandlungssituationen es gehe. Das wiederum lehnten die Journalisten mit dem Hinweis auf den Quellenschutz ab. Die Opfer seien als Homosexuelle, die möglicherweise unter sexuell übertragenen Krankheiten litten, besonders verletzlich und schützenswert.

In der Verhandlung wird dennoch deutlich, dass die Richter bei ihrer Einschätzung bleiben: Mehrmals weisen sie darauf hin, dass sie im Artikel eine Distanzierung zu den Aussagen der Patienten vermissten, einen Hinweis, dass alles auch ganz anders sein könnte – da reichten auch Formulierungen wie «mutmasslich» oder «offenbar» nicht aus. Am Ende bestätigt das Gericht die einstweilige Verfügung, die Urteilsgründe sollen noch folgen.

«Ich bin enttäuscht von dem Urteil, weil ich finde, dass es eine starke Recherche war», sagt Daniel Drepper, Chefredaktor von Buzzfeed Deutschland. Die Reporter hätten viele Quellen gehabt, Beweistatsachen vorgelegt, zudem durchgehend im Konjunktiv formuliert. «Seitdem wir die Texte veröffentlicht haben, haben sich 40 neue Quellen gemeldet.» Das Medienhaus will nun die Urteilsbegründung des Gerichts abwarten – und dann entscheiden, ob es weitere rechtliche Schritte geht. Bis dahin heisst es bei Buzzfeed unter der Überschrift «Hinter verschlossener Tür» weiterhin: «Diese Recherche ist bald wieder verfügbar».