Willkommen im Diegter ü65-Club

Die Geburtsstunde des Clubs

Den ü65-Club gibt es seit dem 1. März 2018. Entstanden ist er aus einer Notsituation heraus. Und die Idee dazu kam von Res Thomets Mutter. Als das Café in Diegten schloss, sagte sie zu ihrem Sohn: «Mach doch etwas für die Älteren.» Und so stürzte sich Res Thomet, der eben die Leitung der Institution Dietisberg – Wohnen und Werken seinen Söhnen übergeben hatte, mit seiner Frau Doris gleich in ein neues Projekt. Der Diegter ü65-Club war geboren.

Den Begriff «Club» sollte man indessen nicht allzu wörtlich nehmen. Eine Mitgliedschaft gibt es nicht, und eine solche ist auch weiterhin nicht vorgesehen. Auf Formalitäten jeglicher Art wird verzichtet. Herz und Seele des ü65-Clubs sind Res und Doris Thomet, und sein Zentrum ist der Anbau an ihrem Haus an der Hauptstrasse in Diegten – das Bistro eben.

Kein Mindestalter von 65 Jahren erforderlich

Geöffnet ist dieses jeden Dienstagnachmittag – ausser während der Sommerferien an zwei Dienstagen im Juli – zwischen 14 und 17 Uhr. Für einen Besuch ist, anders als der Name suggerieren könnte, auch kein Mindestalter von 65 Jahren erforderlich. «Auch jüngere Jahrgänge sind bei uns willkommen», sagt Res Thomet. Und einen Wohnsitz in Diegten braucht es auch nicht. Es finden Leute aus der ganzen Region Einlass. Ohne Eintritt, wohlgemerkt.

Kein Eintritt, kein Mitgliederbeitrag und gleichwohl gibts Getränke, Kuchen und Häppli. Wie funktioniert das? Doris Thomet verweist auf ein Kässeli, in das die Gäste am Schluss einen freiwilligen Austritt entrichten können. «Das funktioniert bestens», versichert sie. Nein, mit Büro­kratie hat man in diesem Club nichts am Hut.

Für Andreas Res und Doris Thomets stimmts. Sie lieben ihre Rolle als Gastgeber in einem Club, der ohne Administration auskommt.

Buntes Programm

Das Clubprogramm ist den Gästen angepasst. Auf Gemütlichkeit wird hier mehr Wert gelegt als auf «Action». Nach dem Spielnachmittag von diesem Dienstag ist das nächste Mal schlicht ­«gemütliches Beisammensein» vorgesehen. Auch Singnachmittage wurden schon abgehalten, und am 25. Juni steht eine Fotopräsentation unter dem Titel «Natur pur» von Res Thomet selber auf dem Programm.Für den Fall, dass es tatsächlich einmal langweilig werden sollte, stünde noch eine – mittlerweile historische – Jukebox mit nicht weniger historischen 45er-Platten wie Peter Hinnens «Siebentausend Rinder», Bill Ramseys «Zuckerpuppe» oder «Gloryland» von The Lords zur Verfügung. An ­diesem Nachmittag bleibt die Jukebox allerdings unbenutzt.

Doris und Res Thomet sind zu Recht ein bisschen stolz auf ihren «Club». Er erinnert übrigens entfernt an die beliebten «Circoli» in den entlegenen Gebieten Italiens, wo sich die örtliche Bevölkerung zum Kaffee, zum Spielen oder einfach nur zum Schwatzen trifft. «Das Projekt stimmt nicht nur für die Gäste, sondern auch für uns beide», sagt Res Thomet.

Eine Win-win-Situation also. Und der frühere Dietisberg-­Leiter wäre ganz bestimmt nicht böse, wenn das Thometsche ­Projekt an anderen Orten, wo es auch kein Café und keine Treffpunkte für die ältere Generation mehr gibt, kopiert würde.