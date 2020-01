Wieso sind wir hier?

Weil unsere Eltern uns gezeugt haben.

Wenn Sie nun weiterlesen, könnte das heissen, dass Sie diese naheliegende Antwort nicht zufriedenstellt. Gibt es denn nicht so etwas wie einen Sinn für meine Existenz oder für die Gattung als Ganze? Es kann doch nicht sein, dass wir ein paar Jahre zweckfrei auf der Erde verbringen, um dann für immer zu verschwinden. Es scheint also einen Durst nach tieferer Erkenntnis oder gar Metaphysik zu geben. Wer oder was stillt ihn?