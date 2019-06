Wie viel bezahlte Zeit sollen junge Eltern erhalten?

Seit Jahren laufen politische Bestrebungen für mehr bezahlte Familienzeit. Erfolge wurden bisher aber keine erzielt. Der Bundesrat bleibt stur: Er lehnt die Volksinitiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub ab. Und vom indirekten Gegenvorschlag der ständerätlichen Sozialkommission, der zwei Wochen bezahlten Urlaub für die Väter fordert, will er auch nichts wissen.

Diese ablehnende Haltung erhöht den Druck auf die politischen Parteien, die sich auch im Hinblick auf die bevorstehenden National- und Ständeratswahlen im Herbst mit Vorschlägen aller Art in Stellung bringen.

Die SP fordert am meisten

Im Basler Grossen Rat wird am Mittwoch ein Vorstoss der Grünen Lea Steinle beraten. Sie fordert einen Ausbau des Vaterschaftsurlaubs für Kantonsangestellte von aktuell zehn auf neu 20 Tage. Die SP geht noch einen Schritt weiter und will gar 38 Wochen bezahlte Elternzeit. Davon sollen acht dem Vater zustehen und die verbleibenden 16 Wochen frei aufgeteit werden können. «Übertrieben!», sagen dazu die Jungliberalen in Basel-Stadt und schlagen stattdessen einen Elternurlaub von 22 Wochen vor. Dabei seien mindestens 10 Wochen für die Mutter zu reservieren.

Welches Modell stimmt für Sie am besten? Diskutieren Sie mit.