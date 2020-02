Wie der kleine Henri schlafen lernte

Tagsüber ist Henri ein unkompliziertes und fröhliches Kind. Er schaut gerne Bilderbücher an und kann mit seinen 19 Monaten schon recht klar sagen, was er will. Nur mit dem Schlafen klappt es nicht so recht. In einer guten Nacht wacht er nur zweimal auf. In einer schlechten Nacht ruft er immer wieder nach seinen Eltern und kann ab fünf Uhr gar nicht mehr schlafen. Die meisten Nächte sind schlechte Nächte. So schlecht, dass Daniela Dotzauer kommen musste. Die 52-Jährige ist Ärztin und ausgebildete Eltern-, Säuglings- und Kleinkindberaterin. Vor sieben Jahren hat sie sich auf die Probleme der Nacht spezialisiert und damit einen Nerv getroffen: Viele Familien hat sie seither zu Hause besucht. Viele weitere übermüdete Eltern warten auf ihren Rat.