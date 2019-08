Wer ist die «First Girlfriend»?

Sie ist blond. Langhaarig. Und jung. Vor allem: Jünger. Carrie Symonds, Freundin von Britanniens neuem Premier Boris Johnson, ist 31, er 55. Aaah, ein Klassiker. Stimmt. Aber viel pikanter: Johnson lebt – ausgerechnet ein Tory! – als erster Premierminister im Dienste Seiner Majestät in wilder Ehe in der Downing Street, dem offiziellen Amts- und Wohnsitz. Denn: Er ist immer noch verheiratet. Carrie Symonds ist nicht heimliche Mätresse, sondern offiziell die Partnerin von Boris Johnson. Inoffizieller Titel: «First Girlfriend». Das macht sie zur ersten unverheirateten Frau in der Downing Street.