Wechsle Windeln und sprich darüber

Fast jeder deutsche Autor, der Elternzeit bezieht – in Deutschland bekommen das auch die Väter –, schreibt danach mindestens einen dreiseitigen Erfahrungsbericht. Manchmal sogar ein Buch. «Ein Vater greift zur Flasche», heisst eines. Oder «Elternzeit – es ist Zeit Vater zu sein». Drei andere Männer geben nach ihrer eigenen Elternzeit in einem Taschenbuch Tipps für Nachahmer. «Wir Wickelprofis – so wird die Elternzeit für Väter zum Kinderspiel» wirbt mit dem Slogan: Papa ist die beste Mama!

Bei Mamas: nicht der Rede wert

Und die Mamas? Bekommen Kinder, stillen sie, wickeln sie und halten das für selbstverständlich. Genauso wie ihr Umfeld, die Familie, die ganze Gesellschaft. Und das ist es auch, eine Selbstverständlichkeit.

Wer ein Baby bekommt, sorgt dafür. Mit dem ganzen Zeitaufwand, Schlafmangel, guten Zeiten, Folternächten, Brüllen, Lachen, Weinen, Fäkalien, Bauchweh und Essensschlachten. Nicht der Rede wert.

Gleichstellung bedeutet auch die gleiche Anerkennung

Der Artikel meines Basler Kollegen ist durchaus lesenswert. Gut erzählt. Ehrlich, witzig. Irgendwie wichtig. Und doch stört es mich, dass diese zwei Monate dermassen bejubelt werden. Ich bin ein bisschen neidisch. Meine sechsmonatigen Babypausen sorgten nirgendwo für Freudenstürme. Es schien für alle die logische Konsequenz meines dicken Bauchs zu sein. Schwanger, Geburt, weg. Einige kritisierten mich, die Pause sei zu kurz, die armen Kinder! Anderen schien ein halbes Jahr zu lang, karrieretechnisch. Eine Frau, die daheim bleibt, das gilt besonders für Hausfrauen, verrät angeblich die Errungenschaften der Frauenkämpfe. Ein Mann, der dasselbe tut, ist ein Feminist.

Gleichstellung bedeutet, dass für dieselbe Arbeit nicht nur derselbe Lohn, sondern auch die gleiche Anerkennung fällig ist. Für mich ist es dafür wohl zu spät. Ich werde mir später, wenn ich mit Schreiben und Wickeln fertig bin, selber ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich hoffe aber, dass auch der Einsatz der Väter irgendwann nicht mehr der Rede wert ist. Oder derjenige der Frauen Schlagzeilen macht.