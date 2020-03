12 unbequeme Wahrheiten zur Gleichstellung

Man muss schon auch mal wieder festhalten: Keine andere Bewegung hat in nur wenigen Jahrzehnten so viel erreicht wie die Frauen­bewegung. Und doch dünkt es einen, dass seit einer Weile nicht mehr viel passiert – dass das Thema zwar allgegenwärtig scheint und der Ton schärfer geworden ist, die Debatte aber an Ort tritt. Zeit, um ein paar Dinge zu klären. Damit es mit den Geschlechtern endlich ein wenig vorwärtsgeht.