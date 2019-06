Vorsicht, bissiger Appenzeller!

Offensichtlich hat die Humorlosigkeit, traditionell eher eine Domäne von Linken und Grünen, nun auch auf das bürgerliche Lager und Teile der Lehrerschaft übergegriffen. Einen vergleichbaren Shitstorm (inklusive Androhung einer Verleumdungsklage) löste vor Jahren eine Kolumne aus, in der ich den FIFA-Paten Sepp Blatter als «Schande für die Sportwelt und sein Heimatland Schweiz» bezeichnet hatte.

Appenzeller Witz und Satire haben es auf die Unesco-Liste der immateriellen Kulturgüter der Schweiz geschafft.

Dabei befindet sich der bodenständige Sünneli-Magistrat mit seinen kurligen Englischvokabeln doch in bester Gesellschaft. Selbst der amerikanische Präsident beherrscht seine Muttersprache nur mangelhaft. Nach seinem Besuch bei Prinz Charles twitterte Donald Trump: «I just met with (...) the Prince of Whales.»

Man kann nur hoffen, dass die Stadt an der Themse unverzüglich die notwendigen Sicherheitsmassnahmen gegen die gefährlichen Säugetiere eingeleitet hat.

Für meine Respektlosigkeit gibt es nur eine Entschuldigung. Meine Herkunft. «Appenzeller sind anders», erklärt der SP-Genosse Ernst Schläpfer, ehemaliger Eidgenössischer Schwingerkönig, das Phänomen, «sie sind gesellige Menschen, legen nicht jedes Wort auf die Goldwaage und riskieren auch mal einen Spruch.»

«Appenzeller Witz und Satire» haben es auf die Unesco-Liste der immateriellen Kulturgüter der Schweiz geschafft. Damit erreichen die Ostschweizer natürlich nicht das Niveau der Basler Fasnacht, die seit zwei Jahren zum immateriellen Kulturerbe der ganzen Menschheit gezählt wird. Wirklich ungerecht. Der Appenzeller Humor ist wesentlich nachhaltiger: Er lebt ganzjährig und nicht nur drei Tage und schützt erst noch zuverlässig gegen Wehleidigkeit und Minderwertigkeitskomplexe.

Kein Wunder, leisten sich die geschäftstüchtigen Appenzeller auch noch einen Witzweg. 40 Schautafeln, 8 km lang, zwischen Heiden und Walzenhausen. Die Wanderung sollte zum Pflichtprogramm für humor­resistente Linke*, Grüne* und Lehrer* erklärt werden. Für den Satz «Ich bin ein Berliner», musste John F. Kennedy 1963 lange üben. Mein Spruch geht locker und ohne Training über die Lippen: «Ich bin ein Appenzeller.»