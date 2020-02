Von der Sprachpolizei übersehen

Im Sprachgebrauch bezieht sich Holocaust ausschliesslich auf den Völkermord an Jüdinnen und Juden. Dabei hat das Wort, aus dem Griechischen stammend, einen Bedeutungswandel hinter sich. Ursprünglich die totale Verbrennung von Opfertieren bezeichnend, wurde Holocaust im Englischen zum Terminus für Kata­strophen schlechthin, «gleich ob durch Feuer oder nicht, oder für ein Massaker oder einen Massenmord» (Encyclopædia Britannica, 1910). Insoweit kann man die Massaker von Ruanda 1994 durchaus als «Holocaust» bezeichnen. Auch die Terror­anschläge am 11. September 2001?

Vieles ist unbestimmt, eines ist sicher: In die deutsche Sprache geriet das Wort Holocaust durchs Fernsehen. Deutschlands dritte Fernseh­programme zeigten zwischen 22. und 26. Januar 1979 die US-amerikanische TV-Serie «Holocaust». Der Vierteiler begleitet eine jüdische Arztfamilie aus Berlin durch die NS-Zeit, Vernichtungslager, Warschauer Ghetto und Widerstand. Von linker Seite kam Protest gegen den kommerziellen Kitsch der US-Serie. Von Rechts­extremen kamen Bombenanschläge gegen zwei Sendemasten der ­«Nestbeschmutzer». Das Massen­medium Fernsehen führte den Begriff Holocaust ein.

Merkwürdigerweise machte sich die alte Bundesrepublik den neu­modischen englischen Begriff sofort zu eigen. Anders bei harmlosen ­Anglizismen wie Fitness, Camping oder Know-how: Gegen solche ­englischen Ausdrücke hatte die deutschkonservative Sprachpolizei mit starker Abwehr reagiert. Holocaust indes ging glatt durch. Der Begriff Holocaust, der war super, auf Deutsch gesagt: tadellos.

Holocaust ist ein ungemein praktisches Wort. Holocaust klingt viel netter als Völkermord. So ein englisches Wort, das hört sich modern an, geradezu hip. Holocaust. I know what you mean. Ich weiss, was du meinst. Du musst es gar nicht so genau wissen. Ich auch nicht. ­Holocaust ist im Deutschen ein Selbstschutzwort, ein Plastikwort, ein Schlaumeier-Wort.

Anders als Holocaust setzte sich der Begriff Schoah im ­Deutschen nie durch. Zu jüdisch, um ihn «einzubürgern»?

Der US-amerikanische Psychoanalytiker Bruno Bettelheim schrieb 1978: «Vom Holocaust zu sprechen, macht es uns möglich, den Sachverhalt intellektuell zu bewältigen, während die nackten Tatsachen, bei ihrem gewöhnlichen Namen genannt, unser Gefühl überwältigen würden.»