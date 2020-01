Vier Tabus beim Gedenken an Auschwitz

Mehrere Hundert politische KZ-Häftlinge wurden ohne Gerichtsurteil ermordet

Erstes Tabu: die politischen KZ-Häftlinge. Obwohl sie heute Vorbilder des Widerstands gegen Rechtsaussen sein könnten, kommen «die Linken» in offiziellen Gedenkveranstaltungen nicht vor. Dabei: In der ersten Phase richtete sich der Terror vor allem gegen Kommunistinnen und Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter sowie gegen persönliche Gegner der lokalen NS-Funktionäre. Sie wurden in Kellerräumen, Haft­anstalten sowie in den 70 «wilden» Konzentrationslagern, heute kaum bekannt, eingesperrt und gefoltert. Mehrere Hundert wurden ohne Gerichtsurteil ermordet. Der entfesselte Terror sollte die Bevölkerung einschüchtern. Viele Linke, etwa die Kampfgruppe Auschwitz, blieben bis zuletzt wehrhaft. Der Widerstandskämpfer Georg Elser, im April 1945 im KZ Dachau erschossen, trug bei seiner Verhaftung das Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes (KPD) mit sich. Auch zu Graf von Stauffenbergs Leuten des 20. Juli 1944 gehörten Linke; 71 kommunistische Frauen und ­Männer wurden zum Tod verurteilt.

Nur am Rande erwähnt werden Homosexuelle sowie Sinti und Roma

Zweites Tabu bei Gedenkveranstaltungen 2020: die Minderheiten. Als Opfer wenigstens am Rande erwähnt werden Homosexuelle sowie Sinti und Roma; 500'000 sollen in Europa ermordet worden sein. Über ihre spezielle Kultur und deren Auslöschung allerdings wird nicht berichtet. Das gilt auch für die verfolgten ­Intellektuellen. Ein Beispiel für viele: Der Pazifist und Publizist Carl von Ossietzky. Der Basler Diplomat Carl Jacob Burckhardt sah ihn 1935 im KZ Esterwegen. Burckhardt berichtet, wie zwei SS-Leute den kleinen Mann heranbrachten – «ein zitterndes totenblasses Etwas, ein Wesen, das gefühllos zu sein schien, ein Auge verschwollen, die Zähne anscheinend eingeschlagen, er schleppte ein gebrochenes, schlecht geheiltes Bein.»

Bei Kriegsende war rund ein Drittel des KZ-Personals weiblich

Drittes Tabu 2020: Frauen als KZ-Aufseherinnen. Der NS-Staat war eine «partizipatorische Diktatur», das heisst: Das Volk machte mit – und selbstverständlich auch Frauen. Die Österreicherin Maria Mandl etwa wurde wegen Tötung Tausender weiblicher KZ-Häftlinge verurteilt. Im KZ Ravensbrück, dem grössten Konzentrationslager für Frauen auf deutschem Gebiet, assistierten Frauen den Ärzten bei Versuchsoperationen, etwa Beinamputationen.

In ihrem Buch «Hitlers Helferinnen» (2014) rechnet die US-Historikerin Wendy Lower vor: Zeitweise arbeiteten rund 3500 Frauen als Lageraufseherinnen. Bei Kriegsende war rund ein Drittel des KZ-Personals weiblich. Sie waren Putzhilfen, Arzthelferinnen und Sekretärinnen. Mindestens eine halbe Million deutscher Frauen lebte zeitweise in den besetzten Ostgebieten, als Ehefrau oder Mitarbeiterin von ­Nazis. Diese Frauen durften sich plötzlich zur Elite gehörig fühlen. Sie schikanierten KZ-Insassen. Sie waren Zeuginnen von Erschiessungen. Sie organisierten den Nachschub, profilierten sich als «Rasseprüferinnen» oder setzten Behinderten die tödliche Spritze.

Für unermessliche Qualen gibt es keine angemessene Sprache

Viertes Tabu bei Gedenkreden 2020: die Grausamkeit und die Qual. Die offiziellen Reden, auch jene von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wirken seltsam tonlos und steif. Als fürchte man, seine eigenen Gefühle zu verraten. Gewiss: Für unermessliche Qualen gibt es keine angemessene Sprache. Aber: Hat sich beim Redenschreiben überhaupt jemand angestrengt, das besondere Wort zu finden, den aussergewöhnlichen Ton?

Statt mit Schuldbekenntnissen parfümierte Gedenkreden zu halten, sollte man vielleicht besser Augenzeugen­berichte von damals verlesen. Der Gerstein-Bericht schildert Massenvergasungen wie folgt: «Wie Basaltsäulen stehen die Toten aufrecht aneinander gepresst in den Kammern. Es wäre auch kein Platz hinzufallen oder auch nur sich vornüber zu neigen. Selbst im Tode noch kennt man die Familien. Sie drücken sich, im Tode verkrampft, noch die Hände, so dass man Mühe hat, sie auseinanderzureissen, um die Kammern für die nächste Charge freizumachen. Man wirft die Leichen, nass von Schweiss und Urin, kotbeschmutzt, Menstruationsblut an den Beinen, heraus. Kinderleichen fliegen durch die Luft. Man hat keine Zeit … Zwei Dutzend Zahnärzte öffnen mit Haken den Mund und sehen nach Gold. Gold links, ohne Gold rechts. Andere ­Zahnärzte brechen mit Zangen und Hämmern die Goldzähne und Kronen aus den Kiefern.»

Richard von Weizsäcker sagte 1985 als deutscher Bundespräsident: «Erinnern heisst, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Innern wird.» Ums eigene Innere beim ­Erinnern, darum geht es.