Vier Arten von Elite

«Kämpfen. Schützen. Helfen.» Für die, die es nicht wissen: Das ist das offizielle Motto der Schweizer Armee. Tatsächlich ist die Armee in verschiedene Truppengattungen eingeteilt, die einer dieser Aufträge der Armeebotschaft primär erfüllen sollen. Meiner ist das «Kämpfen». Weil die «Pänzeler» die einzigen Kampftruppen sind, die in einem Verteidigungskrieg für einen offensiven Angriff eingesetzt werden können – «und deshalb seid ihr die Elite!», sagt mein Kadi in der RS.