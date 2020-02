Und wieder droht der Untergang

Man muss spät ins Bett gehen und früh aufstehen, wenn man den Sozialismus besiegen will.

«Freiheit statt Sozialismus» – diese uralte Wahlkampfplatte von Franz Josef Strauss – hat der rührige «Prime News»-Redaktor neu aufgelegt. Und auch die Warnung des Alt-Bundeskanzlers Helmut Kohl, dass man den Sozialismus «zu Lande, zu Wasser und in der Luft» bekämpfen müsse, darf an dieser Stelle wieder in Erinnerung gerufen werden. «Man muss spät ins Bett gehen», fügte er bei, «und früh aufstehen, wenn man den Sozialismus besiegen will.»

Wer nach einem aktuellen Beleg für diese Aussagen sucht, wird nach dem Abstimmungswochenende im Kanton Basel-Stadt fündig. Die Funktionäre des Gewerbeverbandes und seine willfährigen Schleppenträger in den bürgerlichen Parteien haben gepennt oder sind, um bei Kohl zu bleiben, früh ins Bett gegangen und spät aus den Federn gekrochen. Konsequenz: Schon wieder stehen wir am Abgrund oder, noch schlimmer, an der Pforte zur sozialistischen Hölle.

Nach der Abschaffung der Kinderarbeit, der Einführung des Achtstundentages und der 48-Stunden-Woche, des Frauenstimmrechts, der Alters- und Invalidenversicherung, einer Vermögenssteuer, der progressiven Bundessteuer, bei praktisch jeder Volksinitiative mit sozialpolitischem und wirtschaftlichem Inhalt, die von der Linken oder den Gewerkschaften lanciert wird: Jedes Mal droht unweigerlich der Untergang unseres Landes, und das Gespenst des Sozialismus klopft an die Tür.

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – oder das Stimmvolk.

Die bittere Wahrheit ist aber eine andere: Die «Parkplatz-Hysteriker» sind schlicht und einfach in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts stecken geblieben. Sogar die morschen ideologischen Scheuklappen haben sie ins 21. Jahrhundert hinübergerettet. «Der Zeitgeist ist grün. Und er ist zu Recht grün», schreibt Marcel Rohr in seinem Abstimmungskommentar zutreffend, «denn der ­Klimawandel ist keine politische Lappalie, sondern eine Jahrzehnt-Aufgabe, die alle Politiker, Wirtschaftsführer, Wissenschaftler und Forscher auf der ganzen Welt vor eine gewaltige Herausforderung stellt. Der Klimawandel ist längst in den Köpfen der Basler Stimm­bürgerinnen und Stimmbürger ­angekommen» (BaZ, 10.2.2020). Nur an den Präsidenten der bürgerlichen Parteien und der Wirtschaftsverbände ist er offenbar spurlos vorbeigegangen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – oder das Stimmvolk.