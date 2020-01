Ein Klick auf das Bild, es bewegt sich: Tatsächlich ein Hochamt, ein Hochamt für Donald Trump, zelebriert von evangelikalen Predigerinnen und Predigern. Einer von ihnen hebt die Stimme, lobpreist die Grösse der USA und die Grösse ihres Präsidenten, dankt Gott dafür, dass nicht ein professioneller Politiker im Oval Office sitzt, sondern ein Prediger, ein Mann, der sich für das ungeborene Leben einsetzt, der gottesfürchtige Richter beruft und so weiter. Ein zweiter Prediger hebt die Stimme, lobpreist Gott, lobpreist Trump, denn durch Trump beweise Gott, dass Jesus lebt usw. usw. Und zum Schluss die ­Blondine im weissen Kleid, die hofft, Trump möge Sieg auf Sieg auf Sieg einfahren, möge das Werk Gottes auf Erden vollenden …

Den Präsidenten abzulehnen, ist Gott abzulehnen

Die Frau in Weiss ist auch bei uns bekannt: Die evangelikale Fernseh­predigerin Paula White ist Trumps persönliche Pastorin und spirituelle Beraterin, seit letzten November offiziell angestellt im Weissen Haus. 2018 hatte Trump ein Glaubensbüro eingerichtet; Paula White soll dort Kirchen und religiösen Verbänden helfen, ihre Stimmen im Regierungsgeschäft einzubringen. Aus Whites Munds quillen Sätze wie: «Wenn ich durchs Weisse Haus gehe, geht Gott durchs Weisse Haus», «Den Präsidenten abzulehnen, ist Gott abzulehnen», «Gott kam letzte Nacht zu mir und zeigte mir eine Vision, in der Trump an der Seite von Jesus auf einem Pferd aus Gold und Juwelen reitet.»

Paula White switcht in ihren Fernsehshows vor versammelten Gläubigen ziemlich abrupt vom Spirituellen ins Materielle, begleitet von Sätzen wie: «Du musst 3500 Dollar spenden. Du musst 35000 Dollar spenden. Du musst einen 100000-Dollar-Check einsenden … und wenn du es nicht tust, sterben deine Träume.» «Heeeeeeeyyyyyyyyyy! Modarabakasakatarabakasakatara», schreit sie zum Schluss ekstatisch ins Publikum, was wohl so viel heisst wie: Spendet ­endlich, viel, sehr viel – auf mein Privatkonto natürlich, für meinen Jet.

Sie verkaufen ihren finanziellen Reichtum als ein direktes Geschenk Gottes

Wäre ich ein protestantischer Pfarrer oder ein katholischer Priester, ich fände nur ein Wort: Gotteslästerung. Paula White und andere (ebenso millionenschwere) Fernsehprediger nennen sich Wohlstandsevangelikale, eine Glaubensrichtung, die erst Anfang dieses Jahrtausends zum Evangelium gefunden hat. Sie verkaufen ihren finanziellen Reichtum als ein direktes Geschenk Gottes und kriegen so alles unter einen Hut: einen Präsidenten bar jeglicher Moral, rigoros-konservative Moralvorstellungen, krude Sehnsüchte nach Armageddon (Trump neben Jesus auf dem Pferd), und den Gläubigen skrupellos das Geld aus den Taschen ziehen. Das kommt nicht bei allen Evangelikalen gut an, bei einigen Politikern dagegen schon. Neben den USA sind auch Australien, Brasilien und Bolivien schon im Würgegriff der Wohlstandsevangelikalen. Bhüet is Gott.