Bischof setzt auf Corona-Wunder

Im Iran lecken strenggläubige Schiiten die Türklinken von Moscheen ab, um zu demonstrieren, dass sie der Glaube vor Ansteckung bewahrt. Bei uns behauptet Weihbischof Marian Eleganti, der Glaube mache liturgische Beschränkungen wegen Covid-19 überflüssig. Er glaube an die über­natürliche Kraft der Gegenwart Gottes in der Hostie, die schliesslich der Leib Christi sei. «Wie kann ich dann vom Kommunionempfang Unheil, Konta­mination und Ansteckung erwarten?» Das könne er in seinem Herzen nicht nachvollziehen. «Ja, ich erwarte ­Wunder, ich rechne mit der Kraft und dem Schutz Gottes», sagt Eleganti beschwörend in einem Video des konservativen Internetportals Kath.net.