Sind Airpods besser als Kabel-Kopfhörer?

Als wäre die letzte Frage – ob Android oder iPhone – nicht schon kontrovers genug gewesen, jagt mich diese Kolumne gleich ins nächste Minenfeld. Kein Technikprodukt der letzten Jahre wurde so heftig diskutiert wie Apples Drahtlos-Kopfhörer. Als sie 2016 vorgestellt wurden, war der Protest laut: Zu teuer! Hässlich! Kann ja nicht gut klingen! Perfid, Kopfhöreranschluss abschaffen und dann so was lancieren! Von den vielen Witzen ganz zu schweigen. Glauben Sie mir, als einer der ersten Tester der Airpods in der Schweiz kenne ich sie alle.