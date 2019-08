Puppen-Mutter, Liebe und der Tod

Kürzlich erschien in dieser Zeitung ein Artikel über eine Frau, die Vinyl-Puppen wie echte Kinder behandelt. Sie wickelt, badet und füttert ihre lebensgrossen Plastik-Babys. Obwohl sie eigene Kinder hat. Die Aufregung war gross. Aber warum? Es gibt Männer, die schlafen mit Sex-Puppen, kaufen ihnen Kleider. Es ist schon seltsam, wie das harmlose Hobby einer Puppen-Mutter die Gemüter erregt. Auch meines. Das ungute Gefühl liegt nicht an der Puppen-Mami, sondern in mir selbst.