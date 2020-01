Pornokonsum erhöht die Gefahr sexueller Übergriffe

Sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der therapeutischen Praxis verdichten sich die Hinweise darauf, dass unkontrollierter Pornografiekonsum die Gefahr sexueller Übergriffe auf Frauen erhöht. «Aufgrund verschiedener Studien und Metastudien lässt sich sagen, dass der Konsum von Pornografie, besonders der Konsum von Gewaltpornografie, strafbares Sexualverhalten fördern kann», sagt Andreas Hill, Leitender Arzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, zur «NZZ am Sonntag». Es gebe Männer, die den Wunsch verspürten, das Sexualverhalten, das sie in pornografischen Filmen sähen, in der Wirklichkeit auszuprobieren.