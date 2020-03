Politik ohne moralischen Kompass

Bangladesh zählt zu den am dichtesten besiedelten Ländern der Welt – und zu den ärmsten. 44 Prozent der Haushalte in Bangladesh leben unter der Armutsgrenze und haben weniger als zwei US-Dollar pro Tag zur Verfügung. Die Armut zwingt die Eltern dazu, ihre Kinder zur Arbeit zu schicken statt zur Schule. Ein Schicksal, das 1,7 Millionen Kinder betrifft. Bangladesh gehört damit zu den Ländern mit dem höchsten Anteil an Kinderarbeit weltweit. Gemäss den aktuellen Zahlen des International Food Policy Research Institute in Washington leiden dort noch immer 26,5 Prozent der Menschen unter Hunger.