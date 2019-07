Politik kann auch amüsant sein

Tschudi gratulierte oder kondolierte allen. Das mit einer von Hand geschriebenen Karte. Die Füllfeder sei seine Büroausrüstung, meinte er mal zu mir. Der Schlaumeier hatte ausgerechnet, «das gibt Stimmen. In vier Jahren sind es ein paar Tausend Schreiben.» Die nötige Disziplin war für ihn kein Problem. Sie wirkte. Der Wirt in meinem damaligen Stamm­lokal hatte Tschudis Gratulation zum 50. Geburtstag eingerahmt und ­aufgehängt.

1971 verlor Basel-Stadt durch die Volkszählung ein Mandat im Nationalrat. Sechs statt bisher sieben. Heute sind es fünf. Wir wussten, der dritte SP-Sitz war kaum mehr zu halten. SP-Regierungs- und -Nationalrat Mundi Wyss verabschiedete sich nach der letzten Sitzung vor den Wahlen 1971: «Schade, dass du nicht mehr kommst.»

Das ging unter die Haut. Hermine Haegeli vom Zigarrelädeli am Märtplatz war als politische Wetterstation stets auf dem Laufenden. Es «verjage» den Mundi, nicht mich, versicherte sie mir. Sein farbiges Plakat mit der künstlichen Solariumbräune sei zu grosskotzig und stosse die Leute ab. Item. Ich hatte am Wahlsonntag Dienst auf der Redaktion in Zürich. Wenn schon, denn schon, dachte ich. Und übernachtete nobel im 5-Stern-­Hotel Gotthard an der Bahnhofstrasse.

Am Montag polterte um 11 Uhr der Concierge an die Tür: «Haben Sie einen Schlaf. Das Wahlbüro Basel rief zum dritten Mal an.» Er habe mich telefonisch nicht wecken können. Ich sei gewählt, Wyss hinke mit über 3'000 Stimmen hintendrein.

SP-Nationalrat Walter Renschler, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, wurde 1987 nach 20 Jahren abgewählt. Schuld war sein Plakat. Es zeigte ihn, wie er aus dem Tram ausstieg. Alle Zürcher Trämler wussten: Renschler war noch nie in ein Tram eingestiegen. Er fuhr nur Auto. Auch ins Bundeshaus nie mit dem Zug. Renschler hatte etwas vorgetäuscht, das gar nicht stimmte.

Ein Basler Beamter traf im Rathaus den Regierungsrat sowieso in einer heiklen Situation an. Mit der Sekretärin auf dem Schoss. Er hatte nicht angeklopft. Weil er wissen wollte, was er geahnt hat. Und mochte darüber nicht schweigen. Worauf er entlassen wurde. Lang ists her.

Auf seinem Grabstein rächte er sich: «Hier ruht Hans Joneli. Er war nichts, nicht einmal Regierungsrat.»