Nuthouse oder White House

In einem Interview mit dem Sender Fox News gestand US-Energieminister Rick Perry, er habe Trump gesagt, er sei der «Auserwählte» und ihn in eine Reihe mit biblischen, ebenfalls «fehlbaren» Persönlichkeiten gestellt: König David, Saul, Salomon. «Ich sagte, wenn man ein gläubiger Christ ist, dann versteht man Gottes Plan für die Menschen, die uns auf diesem ­Planeten, in unserer Regierung, lenken und richten.»

Gleicher Meinung ist Trumps Pressesprecherin Sarah Sanders: «Ich denke, Gott ruft uns alle, um verschiedene Rollen zu verschiedenen Zeiten ­einzunehmen», sagte sie im ­christlichen Sender CBN News. «Und ich denke, er wollte, dass ­Donald Trump Präsident wird.»

«Damit kann ich nicht nur als schlau, ­sondern als Genie gelten … und als sehr stabiles Genie obendrein!»

Selbstverständlich hat Gott seinen irdischen Diener auch mit überdurchschnittlichen geistigen Gaben ausgestattet. «Die beiden grössten Aktivposten in meinem ganzen Leben waren geistige Stabilität und wirklich schlau zu sein», erklärte Trump im Januar 2018. «Ich wurde vom SEHR erfolgreichen Geschäftsmann zum Top-Fernsehstar und dann zum Präsidenten der Vereinigten Staaten (beim ersten Versuch). Ich meine, damit kann man nicht nur als schlau, ­sondern als Genie gelten … und als sehr stabiles Genie obendrein!»

Für Trumps Intelligenz gibt es harte wissenschaftliche Belege. Ronny Jackson, sein Leibarzt, ein Notfall­mediziner und Konteradmiral, der auch schon Barack Obama medizinisch betreut hatte, hat «keinerlei Bedenken, was seine geistigen Fähigkeiten anbelangt». Jackson prüfte beim Präsidenten zunächst Hirn­nerven, Reflexe, Gleichgewicht, Kraft und Sensibilität. Zur Einschätzung der kognitiven Fähigkeiten verwendete er den sogenannten MoCa-Test (Montreal Cognitive Assessment), der auch in der Memory Clinic der Universitären Altersmedizin Felix Platter angewendet wird. Der Test besteht aus acht Unterbereichen, in denen es um Kurzzeitgedächtnis, zeitliche Orientierung, Abstraktion und Aufmerksamkeit geht. Konkret musste Trump beispielsweise gezeichnete Tiere wie einen Löwen, ein Nashorn und ein Kamel benennen, sich fünf Wörter fünf Minuten lang merken, die Gemeinsamkeit von Orange und Banane finden und Datum, Wochentag und Ort nennen. Auch sollte er eine Uhr zeichnen, auf der es zehn Minuten nach elf ist. Der Test dauert insgesamt etwa zehn Minuten und verlief nach Aussage des Leibarztes erfolgreich. Trump sei geistig gesund und für das Amt des amerikanischen Präsidenten ausreichend gerüstet.

Mit seinen Leistungen bezüglich Gedächtnis, Orientierung und ­Aufmerksamkeit würde er es in einer durchschnittlichen Basler Sekundarschule mit grösster Mühe noch in den E-Zug schaffen.

Wer nach Belegen für die Qualifikation von Donald Trump sucht, wird jetzt in einem aktuellen Buch der beiden «Washington Post»-­Journalisten Philip Rucker und Carol Leonnig fündig: «Trump gegen die Demokratie. A VERY STABLE GENIUS».

Nach der Lektüre ist klar: Der MoCa-Test taugt nicht zur Beurteilung der geistigen Ressourcen des Präsidenten. Mit seinen Leistungen bezüglich Gedächtnis, Orientierung und ­Aufmerksamkeit würde er es in einer durchschnittlichen Basler Sekundarschule mit grösster Mühe noch in den E-Zug schaffen.