Nachtrag zur Sterbehilfe

Vier Bedingungen für die Freitodbegleitung

Andererseits: Eine unglücklich verliebte Sechzehnjährige, die von der Brücke springt, oder ein Vater, der sich wegen Schulden umbringt: Sind das wirklich freie Entscheidungen oder nicht vielmehr einsame Entscheidungen? Hat hier nicht letztlich das gesellschaftliche Umfeld versagt (wie bei Frauen, die ihre Kinder abtreiben)? Der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen, er braucht andere, erst recht bei der Sterbehilfe. – Laut Bundes­gerichtsentscheid gelten für die ­Freitodbegleitung vier Bedingungen.

1. Die Urteilsfähigkeit des Sterbe­willigen muss gegeben sein; sie wird durch den Arzt festgestellt.

2. Die Entscheidung muss autonom sein; sie darf nicht auf Druck von Pflegenden, ärztlichem Personal oder Erben zustande kommen.

3. Die Entscheidung muss abgewogen sein. Sie muss Alternativen prüfen und die Wirkung auf Angehörige.

4. Der Sterbewunsch muss eine ­gewisse Zeit konstant sein, keine Affekthandlung.

Ein Mittel zum Sterben

Vier Anhaltspunkte, gut zu wissen. Aber die Theorie ist das eine, das Sterben das andere. Mein Vater starb vor 13 Jahren – aber an was? Noch bevor sein Rippenfell­tumor behandelt wurde, starb er plötzlich in den Armen meiner Mutter. Im Nachhinein finden sich winzige Anzeichen, dass ihm sein Hausarzt ein Mittel zum Sterben gegeben hatte. Mein Vater war ein Mann, der niemandem zur Last fallen wollte. War seine Entscheidung autonom? Oder musste er einsam handeln, weil er sich nicht auf uns verlassen konnte?

Unsere Familie hat nie über das Sterben gesprochen. Anderen geht es nicht anders. Wie viel Schweigen und ­Unsicherheit herrschen, bei Patienten, beim ärztlichen Personal, bei ­Angehörigen, das belegt das ­Nationale Forschungsprogramm «Lebensende» (NFP 67).

Der Abschlussbericht ­erschien erst kürzlich. Er ist Basis für das Buch «Das Lebensende in der Schweiz» (Schwabe Verlag, Basel 2019).

Lesen. Lesen und mit den Angehörigen reden, bevor es zu spät ist. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich und schwer zu finden.

www.nfp67.ch