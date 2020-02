Mit Humor geht alles besser

Nächste Woche bricht in Deutschland der Karneval aus. Aus diesem Anlass wird seit 70 Jahren der «Orden wider den tierischen Ernst» verliehen. Er geht meist an deutsche Politiker, die so etwas wie Humor besitzen. Als einziger Schweizer ausgezeichnet wurde bisher Thomas Borer-Fielding im Jahr 2002, damals Botschafter in Berlin. In seiner Dankesrede wagte er, was sich ein arabischer Botschafter nie trauen würde: Er trat öffentlich als Spassmacher auf. Er mokierte sich über alles, was einem Botschafter heilig sein sollte: sein Heimatland Schweiz, sein Gastland Deutschland – und die eigene Person. Die Zuschauer platzten schier vor Lachen. Bundesbern fand Borer nicht ganz so lustig.