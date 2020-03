Mit Hammer und Cannabis

Es war drei Uhr morgens.

Rosa knallte den Hammer gegen die Scheibe. Die Scheibe war neu.

Rosa nicht. Sie hatte eben den 79. Geburtstag hinter sich.

ES KLIRRTE. UND ROSA WEIBELTE, SO SCHNELL SIE KONNTE, ÜBER DIE STRASSE.

Sie hatte ihre Haustür offen gelassen. Also: nichts wie rein! UND VOR ALLEM: KEIN LICHT!

Rosa lehnte sich im Dunkeln an die Gangwand. Ihr Herz hämmerte wie eine Nähmaschine: dlagg… dlagg… dlagg.

Ihre Finger suchten im Morgenrock-Sack nach ihrem Säckchen mit dem speziellen Beruhigungspulver. Gottlob konnte sie sich in den Zeiten von Corona selbst versorgen.

Aber da war nur eine Büroklammer. Und ein verschrumpeltes Papier­taschentuch. «SCHEISSE!» – zischte Rosa. Das war nicht damenhaft. Aber von Herzen.

Sie hörte nun, wie sich auf der anderen Strassenseite etwas tat. Stimmen plapperten aufgeregt durch die Nacht. Jemand schrie: «VERDAMMICH – ICH HABE MICH GESCHNITTEN!»

Dann wieder lautes Durcheinander. Immer mehr Stimmen redeten jetzt aufeinander ein.

ABER IMMERHIN – DIESER ­VERDAMMTE BASS HATTE ENDLICH AUFGEHÖRT!

Rosa schlurfte zur Treppe. Sie zog sich Stufe für Stufe in den dritten Stock hoch.

«KEIN LICHT!» – ermahnte sie sich wieder. Das hätte man sofort gesehen.

Sie stand jetzt im Esszimmer. Und das ging direkt auf die Seite hin, wo jemand laut in die Nacht hinausbrüllte: «IHR KLEINKARIERTEN SCHEISSFASCHOS… SEID IHR NIE JUNG GEWESEN?!»

Jung schon. Aber irgendwie anders.

Natürlich hatte auch Rosa vor 60 Jahren nichts anbrennen lassen. Ganz im Gegenteil. An den Wochen­enden wurde gefeiert. Teppiche ­eingerollt. Und das Grammofon auf Höchsttöne gestellt:

«GOOD VIBRATIONS» mit den Beach Boys, Herman’s Hermits mit «NO MILK TODAY» und natürlich Manfred Mann mit «DO WAH DIDDYDIDDY».

Von wegen Faschos! Rosa war auf den Tramgleisen gehockt… hatte sich mit ihren Freunden gegen den Krieg in Vietnam in Ketten legen lassen – ALS MAN IHRE WG FILZTE UND IN ROSAS BÜSTENHALTER EIN PAAR LÄCHERLICHE GRAMM HASCHISCH ENTDECKTE, HATTE MAN SIE AUF DEN POSTEN GESCHLEPPT!