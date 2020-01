Mit dem System reden

«Es ist Zeit, wieder zurückzukehren», mahnte La Luna zum Aufbruch. «Sie vermissen dich, also zumindest einer mit einem Dackel, immerhin. Und sie haben die Leiter wieder hingestellt.»

«Ja, habe es gesehen. Da muss jemand mit dem System geredet haben.»

«Bei unserem System gibt es nichts zu reden. Man kreist um die Erde, die Erde kreist um die Sonne, das Sonnen­system um ein schwarzes Loch, und irgendwann hat es ein Ende.»

«So ein Universum hat ja auch einen ganz anderen Bauplan, mit ganz anderen Bauperimetern. Unsere Systeme sind von Menschen gemacht, und Menschen machen Fehler. Darum sollte man mit den Systemen reden können.»

«Das hat das Baudepartement jetzt getan?», wollte La Luna wissen.

«Ja, löblicherweise. Das ist nicht selbstverständlich. Sonst hätte so ein Bau­perimeter niemals verschoben werden können.»

«Ihr Menschen macht immer Fehler?»

«Ja. Darum bauen wir Systeme, die keine Fehler mehr machen sollten.»

«Schwierig.»

«Sehr. Beispielsweise, bevor ich die Leiter zu dir erklomm, bekam ich plötzlich eine Mahnung. Ich hätte meine Miete nicht bezahlt, nachdem diese seit über fünf Jahren mit einem Dauerauftrag bezahlt wurde und auch nie beanstandet wurde. Ich schrieb den Verantwortlichen ein Mail – keine Antwort. Ende des Monats erhielt ich wieder eine Mahnung. Ich rief an. Erstaunlicherweise nahm jemand ab. Ja, es sei so, dass ich stets am 28. bezahle, aber die Miete sei im Voraus zu bezahlen, und der 28. sei im Nachhinein.»