Man weiss es – aber es darf nicht sein

Es war ein grosser Tag für die Schwulen, Lesben und Transsexuellen in der Schweiz. Am Sonntag hat das Stimmvolk die Ausweitung des Antidiskriminierungsgesetzes auf die sexuelle Orientierung deutlich angenommen. Linke Politiker und Vertreter von Homosexuellen-Organisationen schwenkten vor Freude Regenbogenfahnen und fielen einander in die Arme.