Lieber Papst und liebe Frauen

Der bekannteste Offene-Briefe-­Schreiberling in Zeitungen ist Franz Josef Wagner, der bei der «Bild» ­täglich jemanden in die Pfanne haut, zu unserem Vergnügen oder auch nicht («Liebe Hells Angels, die Harley-Davidson kann nichts dafür, welcher Arsch auf ihr sitzt»). Manchmal ­huldigt der «Gossen-Goethe» auch einer ganzen Nation («Liebes Auto-Deutschland, ich liebe mein Auto wie ein Pferd, es ist ein Freund, es steht vor meinem Haus und wartet auf mich»), oder aber er leidet mit jemandem mit, zum Beispiel mit der Queen, wegen Prinz Andrew («Ihr zweit­geborener Sohn war ein Sohn, der nur herumstand, irgendwie nutzlos»).

Das hat Qualität. Ich finde, es würde auch der BaZ intellektuell gut ­anstehen, solch offene Briefe zu publizieren. Und weil man nicht immer nur reden, sondern auch ­machen sollte, hier ein paar Briefe, die ich schon lange versenden wollte:

Lieber Benedikt XVI., ich musste, ich gebs zu, zuerst bei Wikipedia nachschauen, wie du genau heisst. Vor allem weil ichs mit den Namen der Päpste nicht so habe, aber ein klein bisschen auch, weil ich dich schon lange aus meinem Gedächtnis verbannt habe. Und nun tauchst du, mittlerweile 92- jährig, unvermittelt aus der Tiefe des Raums auf und fährst deinem Nachfolger Franziskus in die Parade. Deine Botschaft: An dieser ollen Kamelle, dem Zölibat, darf auf keinen Fall gerüttelt werden. Das hast du in einem Buch mitgeschrieben, von dem du dich aber bereits wieder distanziert hast. Vielleicht solltest du lieber Rosen züchten, als einen Rosenkrieg zwischen zwei Päpsten anzuzetteln.

Liebe Frauen, ihr seid grossartig. Ihr leistet Unglaubliches. Nur schon die Schmerzen bei der Geburt, ein Wahnsinn. Man(n) sollte jeden Profifussballer, der wegen einer leichten Berührung des Gegners den sterbenden Schwan mimt, zur Strafe zehnmal in den Geburtssaal schicken und das ganze Programm miterleben lassen: Drillingsgeburt, Kaiserschnitt … und so fort. Ihr habt meine Bewunderung. Seid stolz auf euch – und euch eurer Macht bewusst. Ihr habt es in der Hand, alte weisse Männer zu verjagen.

Lieber Prinz Charles, Sie sind His Royal Highness The Prince Charles Philip Arthur George, Prince of Wales, Earl of Chester, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay, Earl of Carrick, Baron of Renfrew, Lord of the Isles and Prince and Great Steward of Scotland. Aber nicht König des Vereinigten Königreichs. Seit 67 Jahren sind Sie in der Poleposition. Machen Sie sich darauf gefasst, dass nochmals zehn, fünfzehn Jahre dazukommen könnten. Mit 81 König zu werden, ist auch nicht schlecht.

Liebe E-Biker, ich als normaler Velofahrer, der sich kraft seiner verkürzten Oberschenkel fortbewegt, habe echt Mühe mit euch. Ihr rauscht an einem vorbei, lautlos und im Tempo eines japanischen Hochgeschwindigkeitszuges und vor allem ohne eigenes körperliches Dazutun. Das passt aber offenbar zu unserer Gesellschaft. Wie anders ist es sonst zu erklären, dass soeben der erste E-Rollator entwickelt wurde? Mit ihm könnt ihr euch auch noch fort­bewegen, wenn ihr euch im Alter nicht mehr auf die Strasse traut. Einfach aufs Trottoir und ab geht die Post! Oma Christel Obermann (84) hat den E-Rollator für «Bild» schon mal ­getestet: «So bin ich wunderbar mobil und kann nicht umkippen!»