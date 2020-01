Lieber Hans Hollenstein

Jubiläen stehen an! Das Kloster Engelberg feiert heuer sein 900-Jahr-Jubiläum. Vor 250 Jahren wurde Ludwig van Beethoven geboren. In Doppleschwand begehen die Jungguugger ihr 45-jähriges Bestehen*. Und Tempo 30 feiert Geburtstag!

Sie wissen das, denn vor dreissig Jahren waren Sie der verantwortliche Polizeivorsteher, als in Winterthur die erste Tempo-30-Zone des Landes eingeweiht wurde. Genauer waren es gar deren vier, und zwar in den Quartieren «Nägelsee», «Feld», «Inneres Lind» und «Birchermüesli» (Letzteres heisst so wegen der Strassennamen: Quitten-, Pfirsich- oder Aprikosenweg).