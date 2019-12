Landwirte aus Leidenschaft

Das alles bedeutet allerdings viel Arbeit. Momente wie jener idyllische, abends in der Stube, sind kurz. Auf dem Kellenberg hadert damit aber niemand: «Vor der Arbeit haben wir uns noch nie gescheut.» Gusti Schmutz betont, wie sehr die ganze Familie anpacke, welch grosse Einheit man sei, welch starkes Team.

Im Zentrum ihrer Arbeit stehen die 35 eigenen Milchkühe. Foto: Pino Covino

Dieses besteht einerseits aus dem Betriebsleiterpaar Margrit und Gusti Schmutz, 52- und 46-jährig. Andererseits aus ihren drei erwachsenen Kindern: der 23-jährigen Sarah, die Agronomie studiert, und den 21-jährigen Zwillingen Jolanda und Jonas, sie Kauffrau, er gelernter Zimmermann, der seit vergangenem August die Landwirtschaftsschule besucht. Sogar Jonas’ Freundin hilft gelegentlich beim Melken.

Während die Familie auf der Nordseite Langenbrucks lebt – auf dem Kellenberg, nach dem auch ihr Hof benannt ist – und dort ihre Aufzuchtrinder hält, befindet sich der Stall mit ihren 35 Milchkühen am Hang gegenüber, auf dem Kilchzimmer am Belchen. Die Familie bauert auf 969 Metern über Meer. Hier würden andere Winter herrschen als im Tal, sagt Margrit Schmutz.

Ihr Betrieb liegt in der Bergzone 2. Wenn sie das Unkundigen erzählt, erwarten ihre Zuhörer schneebedeckte Gipfel und saftige Wiesen – und würden damit nicht ganz falsch liegen. Denn in Langenbruck sind die Wiesen saftig. Und die schneebedeckten Gipfel sind immerhin in Sichtweite. Wenn sich die knapp 80-jährige Hedi Vögelin nämlich in ihrem Gemüsereich aufrichtet und zwischen den Juragipfeln hindurch in den Süden blickt, sieht sie die Innerschweizer Alpen, weiss und majestätisch.

«Eine Gondel wäre gut»

Margrit Schmutz führt ans Wohnzimmerfenster und zeigt auf die andere Hangseite, auf ihren Stall, die Wiese und die Schneeresten, die der Morgen fast gänzlich weggeschmolzen hat. Der nächste Schnee dürfte halten. «Eine Gondel wäre gut», scherzt Gusti Schmutz. Und tatsächlich: Die Luftlinie von Wohnhaus zu Stall ist überschaubar, doch obwohl Langenbruck die höchste Gemeinde im Kanton ist und touristisch durchaus etwas zu bieten hat: Gondeln verkehren hier keine.