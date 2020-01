Kunden sind zu Mitarbeitern mutiert

Ich wollte in der Migros Rimuss einkaufen. Nicht für einen Kinder­geburtstag, sondern für mich ganz alleine! Weil ich dieses Getränk so unglaublich mag, weil es so schön prickelt in meinem Bauchnabel.

Bierwerbung-Scherz beiseite: Ich fand die besagten Flaschen nicht. Landauf und landab keine einzige Verkäuferin oder Verkäufer. Ausser den Angestellten hinter den diversen Theken und der Lautsprecherstimme keine Hilfe in Sicht. Ich schlenderte also etwas verloren herum und beobachtete eine Mutter mit ihrem Kind im Einkaufswagen. «Nei Urs-Pascal, mir tüend jetzt Pommes-Chips nid essä. Mir mached diä deheimä in es Schäleli. Urs-Pascal! Tuesch du jetzt anesitzä!!! Neiiiii, nid uf d Pommes-Chips sitzä! Jetzt lahsch du die Chips in Rueh! Wenn de so wiiter machsch, kriegsch deheimä kei Schoggi me!»....