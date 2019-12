Kehren Sie doch mal den Spiess um

Alle Polizeikorps und die Schweizerische Kriminalprävention warnen regelmässig vor diesen Machenschaften, und auch ich möchte an dieser Stelle ein gesundes Mass an Misstrauen propagieren und klar festhalten, dass man niemals persönliche Informationen über die Lebens- und Wohnumstände sowie die finanzielle Situation an Drittpersonen weitergeben sollte. Am besten unterbricht man augenblicklich solche Telefongespräche, garniert mit einer respektlosen Bemerkung, und blockiert den Anrufer.

Etliche Angerufene sind sehr wohl in der Lage, den Spiess umzudrehen.

Weil aber bald Weihnachten ist, hätte ich einen exzellenten Vorschlag. Etliche Angerufene sind sehr wohl in der Lage, den Spiess umzudrehen und damit einen Beitrag zu leisten, damit diese Kriminellen Zeit vertrödeln und dadurch weniger Leute über den Tisch ziehen können. Menschen, die vielleicht unter Altersverwirrtheit leiden oder aufgrund eines anderen Zustandes Gefahr laufen, Opfer zu werden. Falls ich persönlich Zeit und Lust habe, bestimme ich das Spiel und stelle dazu meine eigenen Regeln auf. Dabei verwickle ich diese Trolle in lang­atmige Gespräche, garniert mit einem bizarren Frage- und Antwortspiel.

Da gebe ich mich als völlig andere Person aus, lasse deren Anliegen mehrfach wiederholen und sorge dadurch für hohe Konfusion. Falls jemand Angaben zu meinen Bank­verbindungen oder Kreditkarten haben will – kein Problem. Der Täter wird viel Zeit damit verlieren, Geld bei einer Bank abzuheben, bei der ich nie ein Konto unterhielt oder beim Versuch, mit einer falschen Kreditkarte, lautend auf einen Fantasienamen und versehen mit einer nicht-existierenden Nummer einen Kauf im Internet zu tätigen. Allein die Vorstellung ist köstlich. Wichtig ist, die feine Balance zu finden, denn ein zu übertriebenes Vorgehen wird durchschaut und das Gespräch viel zu früh beendet.

Mit etwas Übung werden Sie schnell ein routinierter Gesprächspartner.

Mit den folgenden drei Faktoren ist der höchste Spiellevel zu erreichen: Erstens muss der Anrufer viel Zeit vergeuden, zweitens muss das Telefonat vom Anrufenden selbst im Zustand völliger Zerknirschtheit abgebrochen werden und drittens muss die ganze Sache viel Spass machen. Mit etwas Übung werden Sie schnell ein routinierter Gesprächspartner und können Situationskomik auf höchstem Niveau geniessen.

Als Einstiegsübung geben Sie sich gutgläubig und etwas schwer von Begriff aus, stellen dusselige Verständnisfragen, weichen vom Thema ab und geben so der Sache eine völlig unerwartete Wendung. Sie werden erstaunt sein, wie schnell die angeblich cleveren Anrufer aus dem Konzept zu bringen sind, weil die eingeübten Textbausteine plötzlich nichts mehr taugen. Wenn schweizweit viele Menschen so reagieren und diesem Beispiel folgen würden, könnten diese Täter während Tausenden von Mannstunden pro Jahr blockiert werden und in dieser Zeit keine Opfer generieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen besinnliche Weihnachten.