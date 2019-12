Jahresrückblick nach William S. Burroughs

Die «Schweizer Lastenrad-Initiative der Mobilitätsakademie und des Förderfonds Engagement Migros» macht ihre Sache gut.

Damit waren die legendären, ja teils epochalen Filmnächte des Kiffergrüppchens Allschwil-Ost aus der Taufe gehoben.

Diese grosszügige Geste wurde im gleichen Atemzug mit der Auflösung der «Tages­Woche» und der Kündigung von deren Belegschaft kommuniziert.

Und spätestens nach der Zeile «nimm z Kama Sutra abem Büechergstell, s isch um z’probiere z’tüe» rannten wir an den Bärenkiosk und fragten die rothaarige Frau Jappert, ob sie das auch kenne, ob sie das auch habe, da, bei den Heftli bei ihr hinten, unter der Theke. Ich trank einen Schluck, da fiel ein grösserer Stein direkt vor meine Füsse.

Aus den Gruben verschwanden die Pferde aber nicht gleich gänzlich, im Gegenteil, nach der Aufhebung des «Corn Law» Mitte der 1840er-Jahre nahm deren Anzahl wieder zu.

Sie wissen, würden sie versagen, würden die Eltern noch mehr Angst davor haben, selbst zu versagen, würden sich noch mehr um sie kümmern und noch mehr Druck machen. Verdutzt befolge ich den Befehl: «Sennheimerstrasse 16».

Und niemand fragt, was ein Mann ist, und niemand fragt, was eine Frau ist.

Blumige Berichte über Heinis Engagements bilden im Firmenmagazin «Brennstoff» den journalistischen Rahmen für den Verkauf des umfangreichen Kursangebots im firmen­eigenen Hotel.

Und niemand fragt, was ein Mann ist, und niemand fragt, was eine Frau ist, und jeder und jede weiss, warum man hier zusammenkommt, zu dieser Gemeinschaft von Menschenkindern, die eine Woche lang den Eros feiert. Und falls dies jemandem im Saal nicht passt, soll er dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst: «Chennai City F.C. ist Meister.»

Worauf der gute Gärtner folgsam auf seine Website schrieb: «Stellvertretend für die Natur erwarten Sie jahrhundertealte, mit Bondage-Seilen gebundene und auf Stahlplatten platzierte Olivenbäume.»

Ja, ums Kontrollieren: Wann hast du im Garten gearbeitet, wie viel Wasser hast du den Tomaten gegeben, mehrmals zwei Liter?

Angesichts der Bedrohungslage am Spalenberg kann die Regierung nicht von diesem Prinzip abrücken.

Es wäre eh gescheiter, die Menschen blieben unten, so hätten sie mehr natürlichen Halt. Eine Herzensstärke, die, gopferdammi Ramseier, uns an allen Ecken und Enden fehlen wird.

Angesichts der Bedrohungslage am Spalenberg kann die Regierung nicht von diesem Prinzip abrücken und wiederum Eigenverantwortung und gesunden Menschenverstand einführen.

Logisch, sonst müssten sie ja dem Rückspul-Burgener einen Schtutz Strafe bezahlen.

Er legte einen terrassierten Gemüsegarten an, in dem die besten ­Peperoni, Tomaten und Karden der Welt ­wuchsen.

Da konnte er lachen, dass Gott erbarm, und dies frei von Neid auf deren gesunde Körper.

Unsägliche Freude herrschte, die Fahrgemeinschaft klatschte, jubelte, und einige gratulierten ungeniert dem glücklichen Paar zur Verlobung oder was auch immer. Man kann die fünf staatlichen Museen (Kunstmuseum mit Gegenwartsmuseum und Erweiterungsbau, Historisches Museum, Antiken-, Naturhistorisches Museum sowie Historisches Museum, Musik­museum) nicht wie ein loser Verbund von ein paar Milchhüsli führen.

PS: Sag dem Heiri doch, dass er ein Saucheib ist. Gut, am Anfang wars huere zäch, aber jetzt ist sie richtig stierig, und in Santa Lucia sind sie saufroh, dass die Regenzeit weniger Gewitterstürme bringt. Die Blavatsky ist aber immer noch da, im «Libro» in Dornach, ein Stück weiter hinten, in diesem wunderbaren pfisterschen Refugium an Büchern, die nächtens Streitgespräche führen und um die Deutungshoheit unter all den struben und weniger struben esoterischen Geistesrichtungen kämpfen.

Geschichten wurden mit der Begründung «zu kompliziert» abgeschafft, da sonst das von der Gratisapp «20 Sekunden» gesponserte und vom Erziehungsdepartement gutge­heissene Lernziel «Medienkompetenz auf Smartwatches und Winterhandschuhen» gefährdet werden könnte.

Schöne Festtage.