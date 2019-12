Was macht ein gutes Gespräch aus? Und wie spricht man jemanden an, den man noch nicht kennt? Tipps von Profis – von der Escort-Dame über den Lobbyisten bis zur VIP-Gastgeberin.

Die Society- Expertin



Patricia Riekel, 69, war 20 Jahre lang Chefredakteurin der Bunten. Seit 2017 ist sie Beraterin des Vorstands im Burda-Verlag.

«Nach fast 50 Jahren im Journalismus weiss ich: Über nichts sprechen Menschen so gerne wie über sich selbst. Eine Frage, die immer überrascht und ein interessantes Gespräch auslöst: ‹Was ist das Schönste, das Sie heute erlebt haben?« Ich finde, man kann auch auf Partys über Politik sprechen. Man sollte nur nicht mit aller Macht versuchen, recht zu haben. Wenn Ihnen jemand widerspricht, zeigen Sie sich lieber interessiert an dessen Begründung. Wollen Sie recht behalten oder einen schönen Abend? Komplimente wirken Wunder. Ich bin schon mit einem berühmten Fussballer ins Gespräch gekommen, weil ich gesagt habe: ‹Entschuldigen Sie, mir sind Ihre Hände aufgefallen. Spielen Sie Klavier?› Eine praktische Regel: Nie in der Ecke stehen. Und immer auf die Gruppe zusteuern, die am lautesten lacht. Wenn ich keine Ahnung vom Thema habe, bitte ich ganz offen, es mir zu erklären. Interesse, Interesse, Interesse! Das schmeichelt. Um ein Gespräch in Gang zu bringen, darf man ruhig etwas von sich preisgeben. Neulich stand ich auf einer Gala und erzählte in die Runde, dass sich mein Leben total verändert hat, seit ich einen jungen Hund habe. Kurz darauf hatten zehn Frauen in Ballkleidern ihre Handys gezückt und zeigten sich Hundefotos. Wenn der Gesprächsfaden abreisst, können aktuelle Ereignisse die Kommunikation wieder aufleben lassen: Wahlen, Filme, Bücher, TV-Serien. Jeder hungert danach, seine Meinung kundzutun. Wenn ich mich trotz allem verloren fühle, gehe ich zu den Rauchern und borge mir eine Zigarette. Da hat man sofort Anschluss. Dabei rauche ich gar nicht.»