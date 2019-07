Ich frage meine Eltern: «Wie alt bin ich, wenn Deniz stirbt?»

Bevor mein Bruder zu uns kam, glaubten auch wir, dass die entscheidenden Momente, in denen das Leben seine gewohnte Richtung für immer ändert, von lauter und greller Dramatik seien. Doch das ist Kitsch. In Wahrheit ist ein entscheidendes Ereignis nicht selten unglaublich leise. So wie der Junge, der am 3. August 1991 zu uns stiess.