Hässliche häusliche Gewalt

Die Herkunft des Mannes aus Eritrea, seine Integration, seine Psychose: All das wird derzeit heiss diskutiert. Fast vergessen ist, dass der Mann zuvor in Wädenswil seine eigene Frau und die Kinder einsperrte; die Nachbarin griff er mit einem Messer an. Die Polizei fand diesen ersten Vorfall nicht gravierend. Der Zürcher Staatsanwalt sagte: «Wir hatten keine Hinweise, dass es ein gefährlicher Täter sein könnte.»

Kurze Zwischenfrage: Ist es normal, dass Männer ihre Familie einsperren und zum Messer greifen? Anscheinend ja. Der Staatsanwalt erläuterte: Ähnliche Vorfälle von häuslicher Gewalt gebe es im Kanton Zürich ein Dutzend, und das jeden Tag.

Diesen Mai veröffentlichte das Eidgenössische Büro für Gleichstellung «Zahlen zu häuslicher Gewalt in der Schweiz». Die Dunkelziffer ist hoch. Polizei-Aktionen, die nicht zur Anzeige führen, werden nicht erfasst. Und: Welche Frau zeigt ihren Mann oder Partner gerne freiwillig an? Da muss die Not schon gross sein. Und sie ist es, wie die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik beweisen.

Ausländische Frauen sind besonders gefährdet

42 Prozent aller Tötungsdelikte ereigneten sich 2016 im häuslichen Bereich, ebenso 45 Prozent der Vergewaltigungen und 50 Prozent der Tätlichkeiten.

Im Jahr 2016 starben 19 Menschen infolge häuslicher Gewalt, 95 Prozent waren Frauen. Von den 19 Tötungen ereigneten sich 63 Prozent innerhalb einer bestehenden Partnerschaft. Die Tötungsdelikte wurden zu 90 Prozent von Männern verübt.

Im Jahr 2018 kam es zu 18522 Straftaten im Bereich häuslicher Gewalt. In 47,8 Prozent der Fälle bestand zwischen Opfer und Täter eine Paarbeziehung; in 25,7 Prozent handelte es sich um eine ehemalige Partnerschaft.

Frauen der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung werden doppelt so häufig Opfer eines Tötungsdelikts in der Partnerschaft wie Schweizerinnen. Ausländische Männer sind ­doppelt so häufig Tatverdächtige wie Schweizer.

Auch die ausländischen Studien zeigen: Für Männer, Frauen und Kinder ist die Familie der ­zentrale Ort des Gewalterleidens. Die Opfer sind mehrheitlich Frauen. Und Kinder.

Ja, Frauen können ihre Männer bis aufs Blut reizen, durch Worte, ­Vorwürfe, Beleidigungen. Aber sie greifen nicht gleich zum Messer oder verprügeln den Partner.