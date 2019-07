Füüdleblutt

Ja, ich gebe es zu: Ich starre! Es ist aber auch fürchterlich anstrengend, in dieser hitzigen Zeit mit einem Bus durch Basel zu gondeln. Denn alles ist anders: DIE MENSCHEN ENTBLÖSSEN SICH! Da kommen Körperteile zum Vorschein, die man sonst nie sieht. Und das ist in 99 Prozent aller Fälle auch gut so.