Fürs Selfie die Felswand rauf – und dann die Rega rufen

Notruf. Die Wanderin hatte sich leicht verletzt, schaffte den Abstieg nicht mehr. Ein Rettungshelikopter musste her, landete – und wurde erst mal auf Selfieformat minimiert: Die Frau zückte ihre Handykamera und posierte fürs Erinnerungsfoto, bevor sie sich ins Tal fliegen liess. So erzählt es der Rettungssanitäter einer Schweizer Helikoptergesellschaft. Anonym, niemand will die eigene Kundschaft verärgern. Aber manchmal weiss er nicht, ob er sich wundern oder ärgern soll über die Gäste, die immer zahlreicher in die Berge pilgern. Die alpine Welt ist längst zur Eventlocation geworden, zur Abenteuerkulisse für Wandernächte, Vollmond-Wanderdates und Kulinarikwanderungen.