Finger weg, Klappe zu

Die junge Frau, deren einziger Fehler es war, sich in ihren Chef zu verlieben, wurde öffentlich hingerichtet. Sie sei froh, dass es damals die sozialen Medien noch nicht gab, sagt sie heute. Sonst hätten noch viel mehr Menschen sie beschimpfen und bedrohen können. Heute steckt Lewinsky die Angriffe mit überraschend viel Humor weg. Damals verzweifelte sie daran, dass keiner sie mehr als Mensch wahrnahm, sondern nur noch als Objekt eines Skandals, auf das man ungestraft feuern durfte.

Die Jagd auf Jolanda Spiess-Hegglin

Die ehemalige grüne Politikerin Jolanda Spiess-Hegglin kennt dieses Gefühl wohl nur allzu gut. Auch sie ist Name und Gesicht eines Sex-Skandals. Einer, zu dem sich Tausende geäussert haben – ohne irgendeine Ahnung zu haben. Weder von den Beteiligten noch davon, was sich 2014 an einer Landammann-Feier zwischen ihr und dem damaligen Zuger SVP-Präsidenten Markus Hürlimann wirklich ­abgespielt hat. Gab es Sex? Waren K.-o.-Tropfen im Spiel?

Wir werden es nie wissen, müssen wir auch gar nicht. Und dennoch massen sich unzählige Menschen an, Spiess-Hegglin öffentlich auszulachen, zu verurteilen und zu beschimpfen. Sie ist, ganz unabhängig davon, ob man ihr an jenem Abend Gewalt angetan hat oder nicht, ein Opfer geworden. Von jedem Einzelnen, der danach bei der Jagd auf ihre Person mitgemacht hat. Wie auch Monica Lewinsky eines war. Oder die Influencerin Morena Diaz, die kürzlich einen Shitstorm erlebte, als sie berichtete, dass ein Mann sie vergewaltigt habe.

Immer wieder halten Opfer den Druck durch das Online-Mobbing nicht mehr aus

Der Drang, alles und jeden zu bewerten und niederzumachen, scheint so verbreitet wie noch nie. Er wird noch befeuert durch die omnipräsente Aufforderung, seine Meinung abzugeben. Ein Telefonat mit der Cablecom? Schon bekomme ich ein Mail, um das zweiminütige Gespräch zu bewerten. Nach der Benutzung eines öffentlichen WCs, nach dem Tanken – überall will man wissen, ob ich happy bin. Ja, danke, es war das Telefonat, die Blasenentleerung, die Tankfüllung meines Lebens!

Die sozialen Medien haben dazu geführt, dass fast jeder seine Meinung auch öffentlich machen kann, was grundsätzlich gut ist. Und das auch tut, was oft gar nicht gut ist. Denn die meisten loben eher selten. Aber Dinge, die ihnen nicht gefallen, bewerten sie in Grund und Boden. Es ist ihnen egal, dass im Inneren der Shitstorms meist echte Menschen stehen. Was es mit diesen macht, genauso. Immer wieder halten Opfer den Druck durch das Online-Mobbing nicht mehr aus. Sie werden seelisch krank, haben Suizidgedanken.

Bevor man eine Person angreift, sollte man sich deshalb genau überlegen: Hilft dieser Shitstorm womöglich dabei, ein Problem zu lösen, oder zerstört er nur? Kleiner Tipp: Es ist meistens Letzteres. Also Finger weg, Klappe zu.